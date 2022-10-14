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Сегодня, 11:00

Медведева и Милохин снова вместе! Они покорили страну на «Ледниковом периоде»

Дарья Исаева
фотокорреспондент
Федор Успенский
Шеф отдела иллюстраций
Читать «СЭ» в
Даня Милохин и Евгения Медведева после выступления на «Ледниковом периоде». 14 декабря 2021 года.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин снова вместе на «Ледниковом периоде».

Пара, получившая приз зрительских симпатий в прошлом году, выступит в новом сезоне популярного шоу Первого канала. Любителей фигурного катания ждут яркие образы. А вот какими были выступления пары прошлой осенью и зимой.

Даня Милохин упал с Евгенией Медведевой во время поддержки на записи первой программы. 28 сентября 2021 года.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Евгения Медведева и Даня Милохин ждут оценок за свое выступление на шоу. 28 сентября 2021 года.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Евгения Медведева в образе героини фильма «Отряд самоубийц» Харли Квинн, а Даня Милохин — Джокер во время номера на «Ледниковом периоде». 13 октября 2021 года.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Евгения Медведева и Даня Милохин — пионеры времен СССР во время исполнения своего номера в «Ледниковом периоде». 19 октября 2021 года.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Во время выступления с Евгенией Медведевой на «Ледниковом периоде» Даня Милохин сделал на ноге новое тату с изображением медвежонка и надписью «люблю Даню».

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Евгения Медведева провожает Даню Милохина в армию. Свой номер самая популярная пара «Ледникового периода» посвятила 50-летию выхода на экраны страны фильма «Бумбараш».

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Многие поклонники Евгения Милохина и Евгении Медведевой год назад поверили в то, что между тиктокером и фигуристкой начались романтические отношения. Настолько эмоциональными были из выступления в «Ледниковом периоде». Запись программы 9 ноября 2021 года

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Уровень мастерства Дани Милохина в парном катании возрастал в «Ледниковом периоде с каждым выпуском. Эффектная поддержка Евгении Медведевой во время номера. 9 ноября 2021 года.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Даня Милохин и Евгения Медведева исполняют номер на записи «Ледникового периода». 16 ноября 2021 года.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Яркие образы в номере Дани Милохина и Евгении Медведевой на записи шоу. 30 ноября 2021 года

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Поцелуй Мэри Джейн и Человека паука — точная цитата из знаменитого фильма. Номер пара исполнила под трек «Башня» в исполнении Дани Милохина и группы «Мумий Тролль».

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Евгения Медведева и Даня Милохин по итогам прошлого сезона шоу «Ледниковый период» заняли третье место и получили приз зрительских симпатий .

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Евгения Медведева
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