Елена Ильиных и Егор Бероев показали в «Ледниковом периоде» номер на тему спецоперации

Российская фигуристка Елена Ильиных и актер Егор Бероев продемонстрировали в первом эпизоде нового сезона «Ледникового периода» номер на тему специальной военной операции.

«Мы посвящаем этот номер всем женщинам, всем матерям, всем девушкам, дочерям, которые ждут своих воинов. И своей любовью, своими мыслями, своими молитвами помогают им вернуться живыми домой», — прокомментировал выступление Бероев.

«Сильный, тяжелый номер. Его тяжело было катать. Просто хочется, чтобы каждый ребенок, каждая мама, каждая женщина дождалась своего человека с фронта. Я надеюсь, он им поможет как-то и вдохновит», — добавила Ильиных.

Шоу «Ледниковый период» выходит в эфир с 2007 года. В программе принимают участие звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения.