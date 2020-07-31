«Видел много людей, которые, надев короны, быстро падали с небес». Хореограф группы Тутберидзе — об уходе Косторной к Плющенко
17:52
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков резко прокомментировал уход Алены Косторной. Ранее Тутберидзе сообщила, что чемпионка Европы-2020 будет заниматься в группе Евгения Плющенко.
«Маски слетают, лица открываются, только в бедах и горестях люди показывают свои истинные лица! — написал Железняков на странице в соцсети «Вконтакте». — Кто-то проходит огни, воды и медные трубы, а кто-то ломается.
Я видел много людей и в спорте, и в шоу-бизнесе, которые, надев короны, быстро падали с небес.
Как я и говорил: «Уходя уходи».
Работать в этой команде не каждый выдержит, не каждый сможет, уж очень велика цена.
Остаются сильнейшие.
Как говорит одна мудрая дама: «Работаем дальше!»
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