Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков резко прокомментировал уход Алены Косторной. Ранее Тутберидзе сообщила, что чемпионка Европы-2020 будет заниматься в группе Евгения Плющенко.

«Маски слетают, лица открываются, только в бедах и горестях люди показывают свои истинные лица! — написал Железняков на странице в соцсети «Вконтакте». — Кто-то проходит огни, воды и медные трубы, а кто-то ломается.

Я видел много людей и в спорте, и в шоу-бизнесе, которые, надев короны, быстро падали с небес.

Как я и говорил: «Уходя уходи».

Работать в этой команде не каждый выдержит, не каждый сможет, уж очень велика цена.

Остаются сильнейшие.

Как говорит одна мудрая дама: «Работаем дальше!»