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Ветлугин и Гулякова лидируют на Кубке Санкт-Петербурга после коротких программ у мужчин и женщин

13:30
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Фигуристы Матвей Ветлугин и Анастасия Гулякова лидируют на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга после коротких программ у мужчин и женщин.

Итоги короткой программы у мужчин:

1. Матвей Ветлугин — 86,10

2. Роман Атояр — 85,72

3. Андрей Лазукин — 82,63

4. Владислав Катичев — 74,57

5. Александр Евтухов — 67,78

6. Федор Судаков — 66,29

Итоги короткой программы у женщин:

1. Анастасия Гулякова — 68,37

2. Софья Самодурова — 66,98

3. Арина Онищенко — 64,39

4. Валерия Овчинникова — 59,30

5. Арина Андреева — 58,78

6. Анастасия Макарова — 58,36

7. Алена Панфилова — 57,85

8. Анастасия Самофалова — 56,81

9. Алиса Будзько — 53,04

Произвольные программы у мужчин и женщин запланированы на 8 октября.

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Александр Кравченко все материалы автора

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