Ветлугин и Гулякова лидируют на Кубке Санкт-Петербурга после коротких программ у мужчин и женщин
13:30
Фигуристы Матвей Ветлугин и Анастасия Гулякова лидируют на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга после коротких программ у мужчин и женщин.
Итоги короткой программы у мужчин:
1. Матвей Ветлугин — 86,10
2. Роман Атояр — 85,72
3. Андрей Лазукин — 82,63
4. Владислав Катичев — 74,57
5. Александр Евтухов — 67,78
6. Федор Судаков — 66,29
Итоги короткой программы у женщин:
1. Анастасия Гулякова — 68,37
2. Софья Самодурова — 66,98
3. Арина Онищенко — 64,39
4. Валерия Овчинникова — 59,30
5. Арина Андреева — 58,78
6. Анастасия Макарова — 58,36
7. Алена Панфилова — 57,85
8. Анастасия Самофалова — 56,81
9. Алиса Будзько — 53,04
Произвольные программы у мужчин и женщин запланированы на 8 октября.
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