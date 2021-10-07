Видеотрансляции турниров по фигурному катанию и расписание наших на 7 октября

7 октября, в четверг, известные российские фигуристы будут задействованы на трех турнирах. Утром в Санкт-Петербурге стартует второй этап Кубка города, а днем параллельно начнутся турнир-челленджер Finlandia Trophy и седьмой этап юниорского Гран-при, на котором станет известен окончательный список участников декабрьского финала. В Хельсинки выступят пары и одиночники, в Линце — танцоры и одиночники. У всех короткие программы либо ритм-танец.

Трансляции

Кубок Санкт-Петербурга: https://youtube.com/channel/UC7IvcuUJ4AH19WO4Om-44JA

Finlandia Trophy: https://figure-skaters.ru/finlandia_trophy_2021

Юниорский Гран-при Австрии: https://youtube.com/c/isujuniorgrandprix

Расписание

10.15 Елизавета Нугуманова, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.

10.25 Анастасия Гулякова, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.

11.00 Софья Самодурова, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.

12.30 Андрей Лазукин, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.

14.36 Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Finlandia Trophy

15.02 Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада), Finlandia Trophy

15.05 Уна Браун/ Гейдж Браун (США), Гран-при Австрии

15.24 Надя Башинскат / Петер Бомон (Канада), Гран-при Австрии

16.08 Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Finlandia Trophy

17.12 Софья Тютюнина / Александр Шустицкий, Гран-при Австрии

18.18 Илья Малинин (США), Гран-при Австрии

19.02 Артем Ковалев, Гран-при Австрии

19.21 Дмитрий Алиев, Finlandia Trophy

20.07 Кирилл Сарновский, Гран-при Австрии

20.48 Джейсон Браун (США), Finlandia Trophy

20.55 Михаил Коляда, Finlandia Trophy

21.02 Евгений Семененко, Finlandia Trophy