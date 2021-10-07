Видеотрансляции турниров по фигурному катанию и расписание наших на 7 октября
7 октября, в четверг, известные российские фигуристы будут задействованы на трех турнирах. Утром в Санкт-Петербурге стартует второй этап Кубка города, а днем параллельно начнутся турнир-челленджер Finlandia Trophy и седьмой этап юниорского Гран-при, на котором станет известен окончательный список участников декабрьского финала. В Хельсинки выступят пары и одиночники, в Линце — танцоры и одиночники. У всех короткие программы либо ритм-танец.
Трансляции
Кубок Санкт-Петербурга: https://youtube.com/channel/UC7IvcuUJ4AH19WO4Om-44JA
Finlandia Trophy: https://figure-skaters.ru/finlandia_trophy_2021
Юниорский Гран-при Австрии: https://youtube.com/c/isujuniorgrandprix
Расписание
10.15 Елизавета Нугуманова, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.
10.25 Анастасия Гулякова, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.
11.00 Софья Самодурова, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.
12.30 Андрей Лазукин, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.
14.36 Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Finlandia Trophy
15.02 Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада), Finlandia Trophy
15.05 Уна Браун/ Гейдж Браун (США), Гран-при Австрии
15.24 Надя Башинскат / Петер Бомон (Канада), Гран-при Австрии
16.08 Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Finlandia Trophy
17.12 Софья Тютюнина / Александр Шустицкий, Гран-при Австрии
18.18 Илья Малинин (США), Гран-при Австрии
19.02 Артем Ковалев, Гран-при Австрии
19.21 Дмитрий Алиев, Finlandia Trophy
20.07 Кирилл Сарновский, Гран-при Австрии
20.48 Джейсон Браун (США), Finlandia Trophy
20.55 Михаил Коляда, Finlandia Trophy
21.02 Евгений Семененко, Finlandia Trophy
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