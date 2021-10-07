Finlandia Trophy: прямая трансляция коротких программ мужчин

В четверг, 7 октября, в Эспоо стартует турнир серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

В рамках первого дня соревнований мужчины выступят с короткими программами. Начало — 17.15 по московскому времени.

Следить за короткими программами мужчин можно здесь.

Наши спортсмены выступят в третьей и пятой разминках. Время выхода на лед российских фигуристов:

19.21 Дмитрий Алиев, Finlandia Trophy

20.55 Михаил Коляда, Finlandia Trophy

21.02 Евгений Семененко, Finlandia Trophy

Первая разминка

1. Камден Пулкинен (США)

2. Константин Милюков (Беларусь)

3. Киган Мессинг (Канада)

4. Арлет Леванди (Эстония)

Вторая разминка

7. Габриэле Франгипани (Италия)

Третья разминка

11. Николай Майров (Швеция)...

15. Дмитрий Алиев (Россия) — 19.21

Четвертая разминка

20. Маттео Риццо (Италия)

Пятая разминка

22. Брендан Керри (Австралия)...

24. Джейсон Браун (США)

25. Михаил Коляда (Россия) — 20.55

26. Евгений Семененко (Россия) — 21.02