Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Finlandia Trophy: прямая трансляция коротких программ мужчин

Где смотреть короткую программу мужчин на Finlandia Trophy
15:30
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
В четверг, 7 октября, в Эспоо стартует турнир серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

В рамках первого дня соревнований мужчины выступят с короткими программами. Начало — 17.15 по московскому времени.

Следить за короткими программами мужчин можно здесь.

Наши спортсмены выступят в третьей и пятой разминках. Время выхода на лед российских фигуристов:

19.21 Дмитрий Алиев, Finlandia Trophy

20.55 Михаил Коляда, Finlandia Trophy

21.02 Евгений Семененко, Finlandia Trophy

Первая разминка

1. Камден Пулкинен (США)

2. Константин Милюков (Беларусь)

3. Киган Мессинг (Канада)

4. Арлет Леванди (Эстония)

Вторая разминка

7. Габриэле Франгипани (Италия)

Третья разминка

11. Николай Майров (Швеция)...

15. Дмитрий Алиев (Россия) — 19.21

Четвертая разминка

20. Маттео Риццо (Италия)

Пятая разминка

22. Брендан Керри (Австралия)...

24. Джейсон Браун (США)

25. Михаил Коляда (Россия) — 20.55

26. Евгений Семененко (Россия) — 21.02

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Рацкевич все материалы автора

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Что такое чек-ап организма? И сколько стоит его пройти?
0