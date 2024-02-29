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Допинг

29 февраля, 18:11

Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года. 17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Также Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия опустилась на третье место.

Камила Валиева
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