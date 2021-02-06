Валиева выиграла короткую программу у девушек на Кубке первого канала

Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу у девушек в рамках командного турнира по фигурному катанию Кубок Первого канала.

За свой прокат Валиева получила 90,25 балла. Этот показатель выше мирового рекорда, но официально он не будет засчитан.

Она опередила Анну Щербакову (82,89) и Дарью Усачеву (80,84).

Все трое оказались представительницами команды Алины Загитовой.

Участники команды Евгении Медведевой Александра Трусова (77,86), Майя Хромых (75,05) и Елизавета Туктамышева (70,38) заняли места с 4-го по 6-е.