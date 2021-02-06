Команда Загитовой лидирует после первого дня Кубка Первого канала

После первого дня Кубка Первого канала лидирует команда Алины Загитовой. Соревнования прошли 6 февраля в Москве. Команда Евгении Медведевой пока на второй позиции.

Кубок Первого канала

Результаты после первого дня

1. Команда Загитовой («Красная машина») — 931,41 балла

2. Команда Медведевой («Время первых») — 912,92

Завтра, 7 февраля, пройдет второй день соревнований.