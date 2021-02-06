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Команда Загитовой лидирует после первого дня Кубка Первого канала

20:58
Фигурное катание. 6 февраля 2021 года. Москва. ДС «Мегаспорт». Команда Загитовой — команда Медведевой. Представление команд. Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фигурное катание. 6 февраля 2021 года. Москва. ДС «Мегаспорт». Команда Загитовой — команда Медведевой. Представление команд. Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После первого дня Кубка Первого канала лидирует команда Алины Загитовой. Соревнования прошли 6 февраля в Москве. Команда Евгении Медведевой пока на второй позиции.

Кубок Первого канала

Результаты после первого дня

1. Команда Загитовой («Красная машина») — 931,41 балла

2. Команда Медведевой («Время первых») — 912,92

Завтра, 7 февраля, пройдет второй день соревнований.

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