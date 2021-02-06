Команда Загитовой лидирует после первого дня Кубка Первого канала
20:58
После первого дня Кубка Первого канала лидирует команда Алины Загитовой. Соревнования прошли 6 февраля в Москве. Команда Евгении Медведевой пока на второй позиции.
Кубок Первого канала
Результаты после первого дня
1. Команда Загитовой («Красная машина») — 931,41 балла
2. Команда Медведевой («Время первых») — 912,92
Завтра, 7 февраля, пройдет второй день соревнований.
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