Жулин назвал выступление Валиевой лучшим за всю историю женского одиночного катания

Известный российский тренер Александр Жулин отреагировал на исполнение тройного акселя от Камилы Валиевой.

«На мой взгляд, это шедевр. Можно назвать это лучшим выступлением за всю историю женского одиночного катания в короткой программе. Это было просто потрясающее катание. Все элементы были исполнены чисто, куда еще лучше?», — сказал Жулин «СЭ».

Напомним, что Камила Валиева впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях.

(Владимир Пушкарев)