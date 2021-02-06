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Жулин назвал выступление Валиевой лучшим за всю историю женского одиночного катания

21:16
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Известный российский тренер Александр Жулин отреагировал на исполнение тройного акселя от Камилы Валиевой.

«На мой взгляд, это шедевр. Можно назвать это лучшим выступлением за всю историю женского одиночного катания в короткой программе. Это было просто потрясающее катание. Все элементы были исполнены чисто, куда еще лучше?», — сказал Жулин «СЭ».

Напомним, что Камила Валиева впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях.

(Владимир Пушкарев)

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