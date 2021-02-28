Валиева с двумя падениями исполнила произвольную программу в финале Кубка России

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева дважды упала в произвольной программе в финале Кубка России.

Она исполнила тройной аксель, но упала с четверного сальхова, затем сделала каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов, тройной риттбергер, упала с четверного тулупа, после прыгнула каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной лутц+тройной тулуп.

14-летняя фигуристка набрала за свой прокат 149,29 балла (238,00 по сумме).