Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлением от выступления в финале Кубка России. Чемпионка Европы-2020, переболевшая коронавирусом, заняла на турнире шестое место.

«Это мой первый старт чуть ли не за четыре месяца. Я отвыкла от ощущения соревнований, — сказала Косторная в эфире Первого канала. — Что-то получилось, что-то нет. Я старалась. Вчера я действительно не поняла, что произошло. Не получилось, бывает. Как говорил один мой тренер, «дорогу осилит идущий». Были ли мысли сняться? Были, потому что я долго болела. Сначала корона, потом Новый год, у меня была травма. Вышла, покаталась два дня и слегла с ангиной. Программу катать было времени мало.

Было тяжело. Я выходила в таком шоке, думала, что это конец моей фигурнокатательной карьеры. Очень рада, что хоть что-то смогла перебороть".