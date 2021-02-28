Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию
Камила Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию. В тройку призеров вошли три ученицы Этери Тутберидзе: Майя Хромых стала второй, Дарья Усачева — третьей.
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева остановилась в шаге от пьедестала. Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная после провала в короткой программе стала только шестой, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова — восьмой.
Москва
Кубок России
Финал
Женщины
Произвольная программа
1. Майя Хромых — 162,19
2. Дарья Усачева — 150,59
3. Камила Валиева — 149,29
4. Елизавета Туктамышева — 148,27
5. Анна Фролова — 142,45
6. Алена Косторная — 140,06
Итог
1. Камила Валиева — 238,00
2. Майя Хромых — 235,96
3. Дарья Усачева — 229,71
4. Елизавета Туктамышева — 226,01
5. Анна Фролова — 213,91
6. Алена Косторная — 210,20
7. Ксения Цибинова (Россия) — 202,88
8. Софья Самодурова (Россия) — 199,88
9. Мария Талалайкина (Россия) — 192,59
10. Елизавета Нугуманова (Россия) — 181,99
11. Камила Султанмагомедова (Россия) — 160,24
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