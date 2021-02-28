Камила Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию. В тройку призеров вошли три ученицы Этери Тутберидзе: Майя Хромых стала второй, Дарья Усачева — третьей.

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева остановилась в шаге от пьедестала. Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная после провала в короткой программе стала только шестой, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова — восьмой.

Москва

Кубок России

Финал

Женщины

Произвольная программа

1. Майя Хромых — 162,19

2. Дарья Усачева — 150,59

3. Камила Валиева — 149,29

4. Елизавета Туктамышева — 148,27

5. Анна Фролова — 142,45

6. Алена Косторная — 140,06

Итог

1. Камила Валиева — 238,00

2. Майя Хромых — 235,96

3. Дарья Усачева — 229,71

4. Елизавета Туктамышева — 226,01

5. Анна Фролова — 213,91

6. Алена Косторная — 210,20

7. Ксения Цибинова (Россия) — 202,88

8. Софья Самодурова (Россия) — 199,88

9. Мария Талалайкина (Россия) — 192,59

10. Елизавета Нугуманова (Россия) — 181,99

11. Камила Султанмагомедова (Россия) — 160,24