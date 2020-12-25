Валиева прокомментировала свою высокую оценку после падения в короткой программе

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих эмоциях после выступления в первый день чемпионата России. Валиева занимает второе место, несмотря на падение с тройного акселя.

— Были эмоции, потому что получила оценку с окончанием 99 сотых. Эмоции были связаны с этим, никогда таких цифр не получила. Насчет удивления оценкой — можно я не буду отвечать? — сказала Валиева в ответ на вопрос корреспондента «СЭ».

За фигуристку ответила пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина, уточнив, что «об оценках стоит спрашивать судей, а не спортсменов».

14-летняя подопечная Этери Тутберидзе набрала 79,99 балла и получила оценку за технику немногим ниже, чем за чистые прокаты на Кубке России

(Дмитрий Кузнецов)