Валиева возвращается! Она будет выступать на большом льду

Российская фигуристка снова предстанет на публике — на шоу Навки в олимпийском парке Сочи.

Эпопея с Камилой Валиевой далека до завершения — во-первых, не так много остается до срока окончания ее дисквалификации, всего полтора года. Во-вторых, она регулярно появляется на светских мероприятиях — ходит на соревнования, участвует в открытии Игр будущего, присутствует на инаугурации.

А теперь и в-третьих — Валиева возвращается на лед.

Мама боролась за возвращение

Об этом сообщила олимпийская чемпионка, организатор ледовых спектаклей Татьяна Навка. Валиева исполнит главную роль в шоу «Руслан и Людмила», которое пройдет в Сочи с 12 июня по 2 октября, а также в «Вечерах на хуторе», сообщает ТАСС со ссылкой на слова Татьяны. В последний раз на публичном льду Валиева появлялась 28 января в Петербурге в шоу Ильи Авербуха за день до оглашения приговора о 4-летней дисквалификации.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», возвращение стало возможным после запроса стороны Валиевой в РУСАДА о допустимых рамках активности в период дисквалификации. Зимой 2024 года, после оглашения вердикта CAS, образовалась серая зона. Не было понятно, разрешено ли Камиле выступать в ледовых шоу, которые спортом можно назвать с большой натяжкой.

Этери Тутберидзе сделала выбор — и от греха подальше заменила приму на Трусову, которая ранее была эксклюзивом шоу Плющенко. Но в этом сезоне весенние шоу двукратного олимпийского чемпиона прошли скромно и только за границей из-за операции, рассказывала Яна Рудковская. Поэтому мешать Александре было странно.

РУСАДА тогда на вопрос «СЭ» об участии Валиевой в шоу отвечало обтекаемо:

— Участие в шоу в первую очередь может представлять риск для самого дисквалифицированного спортсмена или спортсменки. В некоторых случаях, например, если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции.

Как говорят мои источники, «СЭ» был далеко не единственным, кто справлялся у РУСАДА о возможности выступлений Камилы Валиевой на льду. Это также узнавала мама Валиевой Алсу, которая играла заметную роль в организации защиты дочери, в частности в выборе юристов. Как минимум как законная представительница. Но защита в прошлом, к ней возвращаться не имеет смысла. Но мама боролась и за дальнейшую судьбу 17-летней (ныне уже совершеннолетней) фигуристки. Стороне Валиевой было в том числе интересно, в каких мероприятиях может принимать участие дисквалифицированная спортсменка.

В марте произошел малозаметный эпизод, который остался вне обзора широкой публики, но известен журналистам, — Валиева должна была принять участие в церемонии на ВДНХ и даже посадить дерево в рамках благотворительной акции одной из букмекерских компаний. Однако за полдня до мероприятия, на котором даже был анонсирован пресс-подход фигуристки, его отменили. Организаторы не стали объяснять причины, но, по нашей информации, это было связано с получением ответа на запрос — и Валиевой, и ее маме потребовалось время на его изучение.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Успех Навки

Кажется, теперь все стороны уверены в себе — и Навка как организатор шоу, и Ввлиева как участник, — что рисков нет. РУСАДА дало добро.

Кстати, бывшая руководительница РУСАДА Анна Анцеливоич, ныне глава спортивной практики компании «Клевер Консалт» еще в начале февраля говорила, что рисков нет:

— Есть понятие запрещенного сотрудничества — то есть в профессиональном плане они не должны общаться. Но «профессиональный план» предполагает общение с целью достижения спортивного результата. Общаться лично и в рамках дружеских отношений, конечно, они могут. В любом случае спортивная дисквалификация не предполагает полного запрета на работу и не может нарушать конституционные права спортсмена. Поэтому она может выступать в этом качестве — да, она будет взаимодействовать с тренерами, и у них будет сотрудничество. Если РУСАДА заподозрит нарушение антидопинговых правил, оно может инициировать проведение расследования.

Но все же есть некие разумные пределы, бремя доказательства наличия запрещенного сотрудничества будет лежать на РУСАДА. И вообще эта статья очень тяжело работает, потому что непросто доказать действительно профессиональное сотрудничество между спортсменами. Поэтому я не вижу опасности в участии Валиевой в коммерческих стартах, вряд ли от нее будут шарахаться.

В истории есть примеры, когда дисквалифицированные спортсмены катались в шоу, — например, в коммерческих выступлениях была замечена (она особо и не скрывала) Каролина Костнер в 2015 году. Наказание она схлопотала из-за своего молодого человека: сама допинг не принимала, но выгораживала своего жениха ходока Алекса Швацера, чемпиона Пекина-2008, укрыв его от допинг-офицеров. А тот позже донес на подругу.

Уже однозначно можно сказать — возвращение Валиевой будет сверхрезонансным в России и мире, из него, конечно, нужно делать драму и событие, а не катать обычную роль в сказке. При этом помнить — что среди наблюдателей за шоу и его организацией наверняка будут въедливые представители ВАДА. Хорошо бы, чтобы и им сказка понравилась.