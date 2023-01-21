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Сегодня, 22:01

Валиева пожелала Зининой скорейшего выздоровления

Иван Шитик
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Капитан команды «Нас не догонят» Камила Валиева после завершения первого дня соревнований Кубка Первого канала пожелала скорейшего выздоровления фигуристке Анастасии Зининой, которая неудачно упала во время короткой программы.

«Мы сегодня немного проигрываем — всего 7 баллов. Но все впереди.

Сегодня очень неудачно упала Настя Зинина. Очень хочу ей пожелать от всей нашей команды скорейшего выздоровления. Мы тебя любим», — записала обращение в Telegram-канале Валиева.

Анастасия Зинина упала с тройного лутца и покинула лед в сопровождении медперсонала и тренера Алексея Василевского.

Анастасия Зинина
Камила Валиева
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