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Сегодня, 22:07

Ксения Гущина заменит Анастасию Зинину на Кубке Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент
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Ксения Гущина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ксения Гущина заменит Анастасию Зинину в составе команды «Нас не догонят» на Кубке Первого канала.

Она выступит в воскресенье, 22 января с произвольной программой на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба турнира.

Ксения Гущина — первая запасная на турнире

Анастасия Зинина сейчас находится на обследовании. Во время короткой программы она упала с тройного лутца и покинула лед в сопровождении медперсонала и тренера Алексея Василевского.

Анастасия Зинина
Ксения Гущина
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