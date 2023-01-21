Ксения Гущина заменит Анастасию Зинину на Кубке Первого канала

Ксения Гущина заменит Анастасию Зинину в составе команды «Нас не догонят» на Кубке Первого канала.

Она выступит в воскресенье, 22 января с произвольной программой на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба турнира.

Ксения Гущина — первая запасная на турнире

Анастасия Зинина сейчас находится на обследовании. Во время короткой программы она упала с тройного лутца и покинула лед в сопровождении медперсонала и тренера Алексея Василевского.