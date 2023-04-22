Валиева о Тутберидзе: «Раньше были тренировки и тренировки, а сейчас можно на какие-то темы еще поговорить»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о своем взаимодействии с тренерами.

— Нет такого, чтобы я подъехала и сказала: я решила, буду вот это катать, — сказала Валиева в подкасте Первого канала «Произвольная программа». — Нет, я стараюсь с ними как-то говорить. Иногда происходят споры, но я считаю, что это нормально.

Ко мне более стали относиться не как к маленькому ребенку, который не сделает свое задание, а просто уже как к спортсмену, который уже знает, что ему сделать, чтобы размяться, откатать произвольную, еще что-то. Нет такого дикого тотального контроля, который был до этого. Сделай вот столько и столько связок и так далее. Больше начали понимать — надеюсь, это мое ощущение — что я тоже взрослею и тоже делаю иногда правильные вещи.

— У тебя три тренера. С кем тебе легче решить вопрос?

— Прям вопрос нужно решать сразу же с Этери Георгиевной (Тутберидзе). Это вот 100%.

— Ну с кем тебе проще общаться?

— Вот с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом)... Я прям могу ему все высказать.

— Потому что он моложе?

— Он больше с нами общается. И ты как-то к нему... Не могу сказать, что мы относимся к нему как к другу. Нет, все-таки субординация соблюдена, это тренер. Но просто в некоторых моментах с ним интересно на какие-то темы поразговаривать, интересно узнать его мнение.

С Этери Георгиевной иногда тоже очень интересно беседовать, что раньше не было таким вот возможным. Раньше были тренировки, тренировки и тренировки, а сейчас можно на какие-то различные темы еще поговорить. Она рассказывает тоже о своем опыте, а у нее опыт колоссальный — в жизни, в фигурном катании. Всегда интересно послушать.

А с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) менее близко общаемся, но интересно узнать его мнение. Я вообще с интересными людьми работаю и очень приятно с ними находиться. Ну, иногда бывают моменты, но это бывает у всех.