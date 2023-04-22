Косторная и Куница представили короткую программу на фестивале балетов на льду в Москве

Российская фигуристка Алена Косторная, которая перешла в парное катание, представила свою новую короткую программу вместе с Георгием Куницей. Выступление состоялось в Москве во время открытия Всероссийского фестиваля балетов на льду в МСА «Лужники».

Во время проката фигуристы исполнили двойной выброс, двойную подкрутку и параллельный тройной флип.

Программа поставлена под композицию «Crazy in love» в исполнении Kadebostany.