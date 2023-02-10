Валиева сама попросила поставить ей «Уэнсдей». В чем секрет ее успеха?

Раскрыты некоторые детали нашумевшего номера Камилы.

Показательный номер вице-чемпионки России Камилы Валиевой был одним из самых обсуждаемых в интернете — и не только в России. О классной постановке написали такие издания, как Men's Health, Glamour, Hola!, Elle и Vogue Italia! Фигуристка поделилась, что идея постановки такого номера принадлежит ей самой.

«Музыку для номеров чаще всего предлагает Даниил Маркович Глейхенгауз и Этери Георгиевна [Тутберидзе] тоже. Я иногда предлагаю. Например, номер «Уэнсдей» я попросила поставить мне. Не ожидала, что номер зайдет прям настолько. Но это очень-очень круто. Значит, все мы сделали правильно. Конечно, я смотрела сериал «Уэнсдей» сразу, как он вышел», — сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».

Теперь, когда стало известно, что идея постановки такой программы принадлежит самой фигуристке, очень многое стало понятно — а именно то, почему она вышла настолько классной. Камила призналась, что смотрела сериал — это чувствуется в самом номере.

Успех

О том, что показательный номер Камилы действительно крутой, говорит многое: материалы зарубежных изданий, тренды в социальных сетях. Признание отдельных людей — также показатель успеха: так, композитор, написавший музыку к сериалу «Уэнсдей», поделился в социальных сетях фрагментами из программы Валиевой.

Справедливости ради стоит отметить, что Камила не единственная, кто выбрал для гала-шоу образ готической героини. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд также поддержали интернет-тренд и выступили с номером, вдохновленным сериалом. Но их выступление не получило такой огласки, как у Валиевой.

К тому же с чемпионата России прошло больше месяца, а о постановке фигуристки говорят до сих пор. И стоит отметить, что многие спикеры с удовольствием комментируют программу Камилы:

Ксения Гущина: «Номер Валиевой? Я его видела, он интересный. Хорошо получилось, потому что сериал популярен сейчас. Я его тоже недавно посмотрела. На мой взгляд, идеальное попадание в образ».

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бетина Попова: «Это были не просто узнаваемый образ и элементы под него. В программе было интересное начало, завязка с рукой, затем Камила очень интересно встала, выползла из-за борта, начала танцевать. Была использована не только музыка из самого сериала, но и та, которая была в трендах в социальных сетях. Все было очень здорово, органично. Была сумасшедшая реакция зала и интернет-пользователей. Яркие образ, номер и Камила — которая умеет все передать. Даже тем, кто не смотрел сериал, все было понятно».

Александр Энберт: «Я Камилу такой еще никогда не видел. И мне как зрителю это очень зашло, очень понравилось. Думаю, что для нее это был интересный челлендж, и в творческом плане это для нее новая веха, которая, возможно, что-то раскроет в будущем. Возможно, в следующем году мы увидим что-то новое от Камилы».

Евгения Медведева: «Классная программа, культовая тема. Это и попадание в образ, и попадание в музыку — программа вышла очень вовремя... У Камилы классно получилось».

Секрет

Отметим детали, которые сделали программу настолько классной. Во-первых, стоит выделить образ фигуристки. Ее платье очень похоже на то, в котором была в самом сериале актриса, исполняющая роль Уэнсдей, — Дженна Ортега. Для тех, кто не смотрел: по сюжету главная героиня отправилась на школьный бал. Она — девушка готическая, которая предпочитает темные оттенки одежды и одевается преимущественно в черном цвете — и бальное платье не стало исключением. Макияж актрисы в картине был соответствующий: бледная кожа, акцент темными тенями на глаза и темный оттенок помады.

Камила постаралась повторить образ героини со всеми деталями — даже челку подобрала! Разве что есть маленькая неточность с прической, которую чаще всего отмечали зарубежные пользователи Сети: у Валиевой были заплетены косички, а героиня на бал собрала волосы в пучок. Тем не менее повторить образ получилось, Уэнсдей в исполнении российской фигуристки была не хуже, чем у Ортеги.

Во-вторых, хочется отметить работу над деталями. Во время съемок Дженна много работала с гуру готических фильмов — Тимом Бертоном. И если внимательно следить за ней в сериале, можно заметить, что актриса практически не моргает. Валиева аналогично держалась в образе — и после проката в том числе.

Ну и третий момент, который стал залогом успеха, — это грамотный подбор музыки и движений. Начинается номер с появления Уэнсдей вместе с ее другом Вещью (персонаж сериала в виде живой правой руки), роль которого исполнил Даниил Глейхенгауз. Все это происходит под композицию из заставки сериала.

Далее Камила копирует тот самый вирусный танец, который был поставлен самой Дженной Ортегой, под The Cramps «Goo Goo Muck». Причем делает это с точностью до каждого движения — даже момент, когда героиня в сериале внезапно появляется за спиной своего спутника и дотрагивается до его плеча. Так как Валиева каталась в одиночку — она просто исполнила «касание» в воздухе.

И завершается номер динамичным танцем под ускоренную версию песни исполнительницы Леди Гаги Bloody Mary — именно под это музыкальное сопровождение сам эпизод завирусился в социальных сетях. В общем, столь динамичный набор не мог оставить равнодушным.