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«Так решила Этери Георгиевна». Косторная прокомментировала уход из группы Тутберидзе

Косторная прокомментировала свой уход из группы тренера Этери Тутберидзе
Иван Шитик
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Instagram
Instagram Алены Косторной.
Фото Instagram
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная прокомментировала свой уход из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Это была не моя инициатива, так решила Этери Георгиевна», — написала Косторная в комментариях в Instagram.

Instagram Алены Косторной. Фото Instagram
Instagram Алены Косторной.
Фото Instagram

Отметим, что Косторная тренировалась у Тутберидзе до сезона-2020/21, затем перешла к Евгению Плющенко и вернулась перед олимпийским сезоном. На попадание в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине она не претендовала, так как пропустила чемпионат России из-за травмы кисти.

Алена Косторная
Этери Тутберидзе
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