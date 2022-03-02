«Так решила Этери Георгиевна». Косторная прокомментировала уход из группы Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная прокомментировала свой уход из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Это была не моя инициатива, так решила Этери Георгиевна», — написала Косторная в комментариях в Instagram.

Instagram Алены Косторной. Фото Instagram

Отметим, что Косторная тренировалась у Тутберидзе до сезона-2020/21, затем перешла к Евгению Плющенко и вернулась перед олимпийским сезоном. На попадание в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине она не претендовала, так как пропустила чемпионат России из-за травмы кисти.