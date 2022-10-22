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Допинг

Сегодня, 08:35

ВАДА предложит РУСАДА публично обнародовать решение по делу Валиевой

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предложит Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) публично обнародовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, орган по управлению результатами (в данном случае — Российское антидопинговое агентство) не обязан обнародовать подробности антидопингового дела до его завершения, включая любую апелляцию, которая может быть подана и рассмотрена, — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ВАДА. — А в делах, связанных с несовершеннолетними и подобных этому, ни на каком этапе не требуется обязательное раскрытие информации. Для этого правила есть очень веские причины.

Однако, учитывая тот факт, что это дело уже стало достоянием общественности, WADA будет поощрять РУСАДА к надлежащему публичному раскрытию информации с учетом обстоятельств дела».

В пятницу, 21 октября, РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

Источник: https://tass.ru/sport/16126113
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
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