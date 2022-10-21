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Сегодня, 17:40

Тарасова: «Правильно, что дело Валиевой конфиденциально. Нечего тревожить девочку»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» одобрила позицию РУСАДА о том, что все процессы и процедуры по делу российской фигуристки Камилы Валиевой являются конфиденциальными. Об этом ранее заявили на сайте РУСАДА.

«Правильное решение. Нечего тревожить девочку. А мы и так все знаем, что Камила не виновата», — сказала Тарасова «СЭ».

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

В середине сентября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что расследование по делу завершено. После этого Дисциплинарный антидопинговый комитет оргаизации должен был оценить материалы и вынести решение.

Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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