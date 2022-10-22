ВАДА и РУСАДА спорят о публичности «дела Валиевой». Узнаем ли мы вообще вердикт?

Расследование и решение по поводу допингового инцидента с участием российской фигуристки объявлены полностью конфиденциальными.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет обнародовать вердикт по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой. Расследование по поводу допингового инцидента с юной спортсменкой на чемпионате России и заняло более полугода и до сих пор неизвестно, принято ли по его итогам какое-то решение, а если принято — определены ли виновные, будет ли кто-то наказан, или решено, что имеет место «стечение обстоятельств». Всемирное антидопинговое агентство собирается «поощрять РУСАДА к публичному раскрытию информации» по данному вопросу. Но пока на всю конкретику наложен гриф «строго конфиденциально». Зачем и в чьих это интересах это сделано?

Соблюдая международные стандарты

О завершении расследования по этому очень чувствительному для нашего спорта делу было объявлено в середине сентября. Тогда же обещано, что в октябре восемь членов Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА либо накажут тех, кто виновен в попадании в организм Валиевой запрещенного препарата триметазидина, либо закроют дело из-за незначительности нарушения. Глава агентства Вероника Логинова с самого начала подчеркивала, что расследование велось не против самой спортсменки (которой на момент положительной пробы было всего 15 лет), а в отношении ее «персонала» — тренерского штаба и врачей. Теперь же стало окончательно ясно, что публичного оглашения вердикта не будет. Даже без имен и на уровне «виновен — оправдан» или «отстранен — получил выговор».

«В целях защиты интересов спортсменки фигуристки-члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение дела, являются конфиденциальными, — говорится в заявлении агентства. — Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР».

«Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, орган по управлению результатами (в данном случае — РУСАДА) не обязан обнародовать подробности антидопингового дела до его завершения, включая любую апелляцию, — приводит ТАСС заявление пресс-службы ВАДА. — В делах, связанных с несовершеннолетними, не требуется обязательное раскрытие информации. Для этого правила есть очень веские причины. Однако, учитывая тот факт, что это дело уже стало достоянием общественности, ВАДА будет поощрять РУСАДА к надлежащему публичному раскрытию информации с учетом обстоятельств дела».

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зачем нужна конфиденциальность?

Чем же объясняется закрытость в очень резонансном деле? Ведь его обстоятельства во время Олимпиады в Пекине действительно стали достоянием публики благодаря открытому решению Спортивного арбитражного суда по допуску Камилы к личным соревнованиям. Вообще, конфиденциальности в антидопинговых делах и вправду уделяется очень много внимания. Ведь они обычно касаются таких тонких вопросов как здоровье спортсмена и его деловая репутация. Есть масса случаев, когда даже в отношении взрослых атлетов не уточнялось название запрещенного препарата, обнаруженного в пробе. Или когда имя подозреваемого не называлось вплоть до вынесения окончательного решения в CAS или не называлось вообще — в случае оправдательного приговора.

Кодекс ВАДА требует от антидопинговой организации публично обнародовать информацию о наказании (с указанием именем спортсмена, вида спорта и характера нарушения) в течение 20 дней после принятия окончательного решения. Но это требование снимается, если спортсмен является несовершеннолетним, «защищенным лицом» или любителем. И в любом случае «все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов , являются конфиденциальными». Это и есть тот самый пункт 4.1 Международного стандарта, на который ссылается РУСАДА в своем заявлении. Единственный вариант появления подробностей в публичном пространстве, — если сам спортсмен или законные представители «защищенного лица» сами этого захотят.

Впрочем, с таким походом согласны не все. «Сохранение вердикта по делу Валиевой в секрете превращает весь этот процесс в посмешище, — приводит Inside The Games слова главы антидопингового агентства США Тревиса Тайгарта. — Неудивительно, что спортсмены и общественность не доверяют антидопинговой системе ВАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и ВАДА должны немедленно объявить об апелляции на любое решение и провести открытый процесс, как это предусмотрено правилами, чтобы была уверенность в окончательном результате».

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Остается только ждать

Правда, Тайгарт в данном случае может говорить что угодно, но это никак не влияет на ситуацию. О предвзятости этого чиновника в отношении россиян известно давно. А закон на стороне РУСАДА. Наше агентство действительно имеет право закрыть информацию по этому делу, в том числе и вердикт. В этом случае о нем узнает только ВАДА, Международный союз конькобежцев и Федерация фигурного катания России. Публика же сможет судить о нем только по косвенным признакам — например, по тому, продолжает ли Валиева выступления на официальных стартах. Хотя и здесь может быть объявлено о травме, и останется только гадать, связана ли она с решением Дисциплинарного антидопингового комитета. Что касается возможного наказания «персонала», то здесь даже «косвенные признаки» будут незаметны со стороны.

Да, история громкая, и могут появиться «утечки информации». Особенно, если ВАДА подаст апелляцию в CAS, спортивный арбитражный суд (а это случится почти наверняка). Более того, суд теоретически может принять решение о раскрытии данных, учитывая их общественную значимость. Однако все это, если и произойдет, то очень нескоро. А время сейчас работает на Камилу. Ажиотаж вокруг дела стихает, и есть надежда, что даже по самому болезненному вопросу — о судьбе золотых медалей сборной России в командном турнире Олимпиады-2022 — в итоге будет принято взвешенное решение, основанное на законе, а не на эмоциях.

Так узнаем ли мы вообще когда-нибудь решение РУСАДА по «делу Валиевой»? Если его конфиденциальность не отменит CAS, то, возможно, на официальном уровне это так и останется закрытой информацией. Некоторые оправдательные приговоры по непубличным антидопинговым делам, которым десять или более лет, до сих пор циркулируют на уровне слухов. За разглашение закрытых сведений чиновники несут ответственность, поэтому многие из таких историй известны только со слов фигурантов. Возможно, когда скандальный налет окончательно спадет, Камила расскажет все сама. А пока остается только ждать и не поддаваться слухам, которые могут оказаться очень недостоверными.