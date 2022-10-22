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ВАДА сохранит за собой право обжаловать решение по делу Валиевой

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сохраняет за собой право обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«WADA тщательно рассмотрит решение РУСАДА в данном случае и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде, если это уместно», — цитирует представителя пресс-службы ВАДА ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВАДА предложит РУСАДА публично обнародовать решение по делу Валиевой.

В пятницу, 21 октября, РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает, что если россиянку по праву реабилитируют, то результат должен быть обнародован.

В свою очередь заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» одобрила позицию РУСАДА.

Источник: https://tass.ru/sport/16126121
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
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