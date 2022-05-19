ВАДА ожидает информацию из России по расследованию дела Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ждет информации из России по расследованию дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я не могу комментировать идущее дело, оно расследуется РУСАДА (Российским антидопинговым агентством), мы ждем решения, чтобы рассмотреть, соответствует ли оно кодексу и нужно ли подавать апелляцию. Оно у нас на радаре, мы ждем информацию из России», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора ВАДА Оливье Ниггли.

Во время Олимпийских игр в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд, несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и ВАДА, допустил россиянку до личного турнира Олимпиады-2022.