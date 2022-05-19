Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на новость о том, что Наталья Забияко возобновляет профессиональную карьеру под флагом Канады.

«Она же не выступала очень долго, — приводит слова Рудковской Metaratings.ru. — Возобновила карьеру, четыре года не каталась, хочет попробовать, пусть пробует. Если бы она была действующей российской спортсменкой, то можно ее обсуждать. Мы давно ее не видели и не слышали. Она понимает, что в России ей ничего не светит при такой конкуренции, когда две такие пары у Москвиной, у Тутберидзе. У моего мужа пришли три новоиспеченные юниорские пары.

Конкуренция будет бешеная, как и у девушек, но осуждать ее после того, как она четыре года не выступала и сейчас будет кататься за другую страну — это негуманно и неправильно. Если у нее сейчас появилась возможность, то пусть пробует, тем более она не действующая спортсменка. Я не вижу никакого урона для российского спорта".

До 2014 года Забияко представляла Эстонию в фигурном катании. В паре с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане. В сезоне-2019/20 Забияко и Энберт приостановили карьеру из-за проблем со здоровьем у партнера, в феврале 2020 года объявили о ее завершении.