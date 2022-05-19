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Сегодня, 17:26

ISU примет решение о допуске представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе организации в июне

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Международный союз конькобежцев примет решение о допуске представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе организации в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на документ ISU.

«Совет ISU принял к сведению отзывы более 20 членов ISU, которые призвали совет также принять решение о том, что членам ISU из России и Белоруссии не будет разрешено присутствовать на конгрессе организации 2022 года или других официальных мероприятиях и что кандидатам из России и Белоруссии не будет разрешено баллотироваться на любую должность на конгрессе ISU 2022 года, — говорится в документе организации.

Учитывая основные права членов ISU, изложенные в уставе ISU и в швейцарском законодательстве, обязанность ISU — обеспечивать соблюдение и уважение интересов всех членов ISU, а также учитывая необходимость обеспечения законности предстоящего конгресса 2022 года, совет пришел к выводу, что в настоящее время такое решение приниматься не должно. Такое решение надлежит принять голосованием членов ISU на конгрессе организации».

Конгресс ISU пройдет в июне на Пхукете (Таиланд).

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/14672381
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