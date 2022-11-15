В ВАДА отказались комментировать рассмотрение дела Валиевой в CAS

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет комментировать рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мы не будем комментировать ход рассмотрения судом дела Валиевой. Что касается срока рассмотрения данного дела в суде, то это находится в рамках полномочий CAS», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что CAS зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство потребовало дисквалифицировать 16-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил с аннулированием результатов с 25 декабря 2021 года. В таком случае сборная России лишится золота в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В феврале 2022 года Валиева стала олимпийской чемпионкой на Играх в Китае в командном турнире. После этого стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.