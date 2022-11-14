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Сегодня, 14:02

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу Камилы Валиевой

ВАДА требует от CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом информирует ТАСС 14 ноября со ссылкой на пресс-службу организации.

В заявлении CAS написано, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не смогло уложиться в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой. На слушания назначат трех арбитров: один от ВАДА, второй от РУСАДА и спортсменки, а третьего (он будет председателем группы) — выберет президент отдела апелляций CAS.

В своей апелляции ВАДА потребовало от CAS дисквалифицировать 16-летнюю Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золота в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Источник: https://tass.ru/sport/16317159
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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