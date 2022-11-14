Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу Камилы Валиевой

ВАДА требует от CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом информирует ТАСС 14 ноября со ссылкой на пресс-службу организации.

В заявлении CAS написано, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не смогло уложиться в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой. На слушания назначат трех арбитров: один от ВАДА, второй от РУСАДА и спортсменки, а третьего (он будет председателем группы) — выберет президент отдела апелляций CAS.

В своей апелляции ВАДА потребовало от CAS дисквалифицировать 16-летнюю Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золота в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.