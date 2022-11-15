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Допинг

Сегодня, 11:55

Тарасова назвала редкостным безобразием требование ВАДА по делу Валиевой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я думаю, что это редкостное безобразие. Возможно ли, что ее реально дисквалифицируют на такой срок? Не знаю, похоже, что все возможно, просто испортить девочке всю жизнь. Они руководствуются тем, что было нарушение. Но я не могу себе представить, чтобы было нарушение», — сказала Тарасова «СЭ».

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. В этой апелляции агентство потребовало дисквалифицировать 16-летнюю россиянку на 4 года.

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