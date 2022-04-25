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Фигурное катание

25 апреля, 22:50

В РАНХиГС опровергают информацию о грозящем Загитовой отчислении

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Источник «СЭ» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ опроверг слухи о возможном отчислении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

По информации издания «Чемпионат.com», имя знаменитой спортсменки якобы фигурирует в списке студентов, чьи дела в ближайшее время будут рассмотрены на заседании дисциплинарной комиссии.

Руководство РАНХиГС ничего не знает о планах по отчислению Загитовой и не понимает, как такая информация оказалась в СМИ.

«Алина всегда была центром внимания, и остается им даже когда переходит со льда в аудиторию», — заявил источник «СЭ».

Олимпийская чемпионка поступила в академию на очное отделение на направление «Продюсирование и культурная политика» осенью 2020 года.

Фигурное катание
Алина Загитова
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