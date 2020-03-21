«В отдельных городах Штатов вводят комендантский час». Волосожар и Траньков намерены покинуть США

Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков намерены вернуться из США в Россию из-за напряженной ситуации вокруг коронавируса.

— Каждый час меняются новости и радостнее они не становятся, к сожалению, — написала Волосожар в Instagram. — Да, мы, наверное, дотянули до критического момента, но очень хотелось верить в лучшее. Сейчас Штаты закрывают на строжайший карантин, в отдельных городах вводят комендантский час. Сколько это продлится никто не знает, поэтому мы поняли, что больше ждать нельзя ни минуты.

Городок Истеро, в котором мы находимся, очень маленький. Наши апартаменты здесь совершенно не приспособлены к изоляции с ребенком, тут практически ничего нет. Из всех развлечений — маленькое озеро у дома, но, если введут комендантский час, то и это будет недоступно. Так что срочно уехать — единственно верное решение. Тем более родные очень переживают, что границы закроют на неопределённый срок.

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Завтра в 8 утра у нас самолет из Майами. Улететь сейчас тоже не просто, даже доехать до города вылета — целый квест. Поэтому начинаем экстренные сборы, пожелайте нам удачи! Скорее бы оказаться дома. И да, конечно, как только приедем, мы сядем на карантин. Потому что безопасность нашей семьи и окружающих людей — самое важное! Скорее бы все наладилось и все были здоровы!

Хореограф Илья Авербух отметил, что к пандемии коронавируса стоит отнестись серьезно.

— Дорогие друзья! — сказал Авербух. — В первую очередь я хочу, чтобы все мы обратились со словами поддержки к тем, кто столкнулся с этой страшной бедой во всем мире. Мне очень не нравится, что мы начинаем отгораживаться, не понимая, что это беда общая. Она пришла ко всем нам в равной степени. Только все вместе мы сможем ее победить.

Конечно, не надо поддаваться панике, нужно следить за собой и в первую очередь за своими близкими. Но и жить под девизом из «Песни про зайцев» из прекрасного кинофильма «Бриллиантовая рука», думаю, сейчас тоже не время.

Я бы отложил все шуточное настроение. Я говорю об уважении к тем, кто столкнулся с этой бедой во всем мире, и сплочении против этой напасти. Я верю, что все будет хорошо.

Ранее тренерские группы Этери Тутберидзе, Александра Жулина, команды Нины Мозер приостанавили свою работу из-за указов мэрии о запрете на массовые мероприятия численностью более 50 человек.

Кроме того из-за эпидемии коронавируса был отменен чемпионат мира, который должен был пройти 18-21 марта в Монреале.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 300 227 человек. Умерших — 12 948, выздоровевших — 94 625. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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