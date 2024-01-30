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Сегодня, 17:04

Журова назвала политизированным решение ISU о лишении России золотых медалей Олимпиады

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022.

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«Конечно, это политизированное и неадекватное по сроку наказания решение, — приводит слова Журовой Betonmobile . — Не могу вспомнить ни одно подобное наказание за микродозу. Понятно, что ISU сделал это умышленно, чтобы Камила не выходила на лед и чтобы лишить нашу сборную медали — золото превратилась в бронзу. Наша задача — относится к их медали как к золотой. Как Валиева перенесет все это? У фигуристов достаточно конкурентный вид спорта, они с раннего возраста соперничают друг с другом. Тут еще и ополчился весь мир, но у Камилы есть любовь болельщиков, зрителей — она готова».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Источник: Betonmobile
Фигурное катание
Камила Валиева
Светлана Журова
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