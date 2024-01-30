Мельникова не считает, что Валиева завершит карьеру

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

«Я когда впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри мой спортивной мирок разрушился, потому что я на мгновение представила, что чувствует Валиева как спортсменка. У нее огромный багаж титулов и разные пройденные сложности, профессиональная карьера за спиной. Но все это у тебя на глазах рушится и ломается, у тебя все отбирают. Даже не могу представить, что можно почувствовать в этот момент, мне стало пусто внутри. Я не верила, что это правда. Не говорю уже о том, что Камила чувствует как человек, потому что не знаю, как сложно такое пережить. Означает ли это конец карьеры? Это выбор Валиевой. Она такая сильная девушка для меня, что я не думаю, что она завершит карьеру. Когда Камила выходит на лед, видно сразу, как она любит это дело. Я думаю, что Валиева еще продолжит радовать зрителей своими выступлениями», — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал спортсменку на 4 года, сообщает РИА «Новости».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.