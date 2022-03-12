В ФФКР не намерены создавать в стране аналог «Гран-при»

Президент федерации фигурного катания России Александр Горшков сообщил, что в стране не планируют создавать аналог серии «Гран-при».

«Федерация не намерена создавать никаких аналогов серии Гран-при, которую не первый год проводит Международный союз конькобежцев (ISU). Международные соревнования и серия Гран При — это прерогатива ISU, мы не собираемся нарушать правил ISU. Если какие-то идеи и есть, то они касаются внутренних стартов, вопросов подготовки и сохранения формы нашими спортсменами, какие-либо новые соревнования в настоящее время могут существовать только на уровне идей и предложений. У нас есть Кубок России и его этапы, есть чемпионат страны, есть новый турнир — Кубок Первого канала и еще масса национальных стартов, этот формат мы намерены сохранить», — цитирует Горшкова ТАСС.

1 марта ISU временно отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.