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«Полный бред». Горшков — о создании аналога серии «Гран-при» в России

Горшков назвал «бредом» слухи о создании российского аналога серии «Гран-при» по фигурному катанию
Иван Шитик
Корреспондент

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал «бредом» слухи о создании российского аналога серии «Гран-при» по фигурному катанию.

Ранее сайт matchtv.ru сообщил, что ФККР обсуждает вариант создания собственного аналога серии «Гран-при».

«Информация о создании аналога серии «Гран-при» — это полный бред. Речь идет о том, что мы прорабатываем варианты с проведением внутренних соревнований для сохранения стартов для наших спортсменов, учитывая нынешнюю ситуацию. Ни о каком альтернативном «Гран-при речи» не шло», — сказал Горшков РИА «Новости».

Ранее руководство Международного союза конькобежцев отстранило российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220312/figuristy-1777834679.html
Александр Горшков (фигурное катание)
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