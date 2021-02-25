В Федерации фигурного катания заявили, что Россия вряд ли в ближайшее время примет чемпионат Европы

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на пресс-конференции перед стартом Финала Кубка России рассказал о том, какие в ближайшее время планируется провести международные турниры в России и по каким причинам в списке этих турниров не будет чемпионата Европы.

«Все на что мы претендовали — мы получили. В ближайшем сезоне у нас будет этап «Гран-при» в ноябре в Москве, в следующем году он будет заключительным шестым этапом, а также четвертый этапа юниорской серии «Гран-при» в Красноярске в середине сентября, сразу после контрольных прокатов взрослой сборной», — сказал Коган.

«Мы подали заявки на все, на что мы можем претендовать по решению CAS, — добавил Александр. — Чемпионат Европы сейчас мы вряд ли получим, потом нужно понимать каким образом международный союз конькобежцев ISU будет принимать решения по отмененным соревнованиям. Есть идея дать возможность тем странам, которые лишились своих стартов из-за пандемии проводить в следующие годы. По чемпионату мира в Канаде немного другая ситуация, речь здесь скорее про чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов».

Напомним, что чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию ранее был отменен из-за пандемии коронавируса. Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между ВАДА и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

(Рустам Имамов)