Коляда сдал повторный тест на COVID-19 и ждет вылета на турнир в Гаагу

Чемпион России по фигурному катанию, бронзовый призер ЧМ Михаил Коляда сдал повторный тест на коронавирус в аэропорту «Шереметьево», сообщает ТАСС со ссылкой на его тренера Татьяну Прокофьеву. Коляда и Прокофьева планируются вылететь на турнир серии «Челленджер» в Гаагу.

Ранее стало известно, что Коляда и Прокофьева не смогли вовремя улететь на соревнования из-за новых правил перелета в ряд стран, в числе которых оказались и Нидерланды.

«Нами перед вылетом было оформлено такое количество документов, что новые правила, вступившие с 28 января, мы упустили, — пояснила Прокофьева. — Поняв, что можем не успеть на пересадку из-за экспресс-теста, записались на тестирование в «Шереметьево» и оплатили тест еще в Санкт-Петербурге перед вылетом, но не успели — багаж получили в 7.37 по Москве, а самолет в Гаагу улетал уже в девять утра. Конечно, компания-перевозчик не имела права нарушать правила, да и мы понимали — успеть уже нереально, хотя и попытались сделать невозможное. Понимаем, мы не одни, кто оказался в такой ситуации, но строгость правил сейчас совершенно оправдана».

Турнир в Гааге стартует 25 февраля, мужчины начнут соревнования 26 февраля.