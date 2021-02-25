Гендиректор ФФККР заявил, что Ксения Синицина не имела права выступать в финале Кубка России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на пресс-конференции перед стартом Финала Кубка России прокомментировал пропуск соревнований призером юниорских стартов Ксенией Синициной.

Синицина практически полностью пропустила текущий сезон и впервые вышла на лед на турнире имени Чайковской в феврале.

«По поводу Ксении Синициной правильно будет ответить следующим образом — так как она по состоянию здоровья не принимала участие в первой половине сезона, то технически никакого права на участие в финале Кубка России она так же не имеет, она не завоевала это право, — сказал Коган. — Кроме того, тренерский совет рассматривает актуальные списки участников, и Ксения даже не заявлялась на этот старт, чтобы попытаться здесь поучаствовать. Спортсмены тренируются, у них большие нагрузки и как результат они получают травмы. Актуальный список участников есть на официальном сайте, все, кто интересуется, может его увидеть».

Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта.

(Рустам Имамов)