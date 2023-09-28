В CAS не стали называть сроки объявления решения по делу Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что сроки объявления решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой пока невозможно назвать.

«По завершении дополнительных слушаний в ноябре будет подготовлено арбитражное решение. На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение», — приводит ТАСС слова пресс-служба CAS.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне. По их итогам было принято решение подготовить дополнительную документацию для рассмотрения сторон и перенести слушания на 9 и 10 ноября.

Допинг-проба 17-летней фигуристки, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на котором Валиева в составе сборной России завоевала золотую медаль.