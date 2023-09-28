Фигуристка Леонов назвала бредом слова Дюамель о допинге Столбовой и Климова

Фигуристка Алена Леонова отреагировала на слова бывшей фигуристки Меган Дюамель о допинге Ксении Столбовой и Федора Климова.

Олимпийская чемпионка из Канады поддержала американского фигуриста Винсента Чжоу, который ранее обвинил российских спортсменов в употреблении допинга.

«Даже не хочется комментировать этот бред. Высказывания Дюамель часто получаются крайне странными, поэтому я не удивлена, что она смогла такое сказать», — цитирует Леонову «РБ Спорт».

Кроме того, Дюамель в подкасте на YouTube-канале The Skating Lesson обратила внимание на странное поведение пары Столбова/Климов, которая во время соревнований уходила со своим врачом.