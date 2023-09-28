Тарасова: «Для русского человека Загитова более великая спортсменка, чем Месси»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила статус российской фигуристки Алины Загитовой и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Конечно, согласна, что для русского человека Алина Загитова — это более великая спортсменка, чем Месси. Я горжусь тем, что фигурное катание в России стало сравнимо по популярности с футболом», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.

36-летний Месси летом этого года перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами». В прошлом году форвард впервые в карьере стал чемпионом мира. В финале мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2).