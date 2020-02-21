Софья Акатьева, занявшая второе место в финале Кубка России, отметила, что освоила тройной аксель через две недели после освоения четверного тулупа.

По сумму двух программ 12-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 212,84 балла. В произвольной программе она попыталась исполнить два четверных тулупа, но упала с одного из них.

— В короткой программе планировала исполнить тройной аксель, но из-за того, что не очень уверенно получался на разминке, решила катать упрощенный контент, — сказала Самоделкина в интервью ФФККР. — На этапах Кубка России пробовали его — он получался, а потом перестал.

Четверной тулуп впервые сделала на тренировке в декабре 2018 года, а потом через две недели получился и тройной аксель. Четверные прыжки вообще будущее нашего вида спорта.