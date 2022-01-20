Ученица Плющенко Жилина планирует исполнить в произвольной программе три четверных прыжка

Фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется у Евгения Плющенко в академии «Ангелы Плющенко» прокомментировала свое выступление в короткой программе на первенстве России в Саранске.

«Прокатом я не очень довольна, потому что не очень получился каскад. По оценкам, конечно, хотелось бы большего, но не я решаю, какие ставят баллы. Решают судьи, им виднее, сколько ставить. Наверное, переволновалась. Сразу же выбрали себе такой контент, без тройного акселя. Потому что пока не стабильный. Поэтому решили пока в программу его не вставлять. С ногой все неплохо, уже не болит. Чувствую себя хорошо, поправилась. Работаю в полную силу. Я в любом случае должна была справиться с волнением и откатать программу чисто. В произвольной хотелось бы сделать два тулупа и четверной сальхов, три четверных прыжка», — приводит слова Жилиной корреспондент «СЭ».

Отметим, что Вероника ранее тренировалась у Этери Тутберидзе и Сергея Розанова.