Акатьева рассказала, что расстроилась пропуску чемпионата России из-за юридических ограничений

Фигуристка из группы Этери Тутберидзе «Хрустальный» Софья Акатьева прокомментировала свой прокат короткой программы на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Хотелось показать сегодня свой максимум в короткой программе. Но нет предела совершенству, так что будем улучшать вращение, катание, эмоции. И готовиться к произвольной программе. Готовиться было не сильно тяжело, но я расстроилась, когда мне сказали, что соревнований в декабре у меня не будет. Я к ним основательно готовилась, и к чемпионату России, и к финалу юниорской серии «Гран-при». Это были очень важные для меня соревнования. Расстроилась, но продолжила работу, зная, что первенство России среди юниоров все-таки состоится. Скучно не было, пока взрослые готовились к чемпионату России, была сосредоточена на себе.

По поводу юниорского чемпионата мира загадывать ничего не буду. Моя цель была показать свой максимум, а дальше уже судьи решат, кто поедет. Мой максимум вы увидите завтра, тактических секретов здесь нет, просто хочется сохранять интригу. И себе спокойнее, пока никто не знает, что я буду катать. Узнают в моменте. Мне нравится в Саранске, уютно, спокойно. И два года назад — на старой арене, там старая, родная. Здесь все новое — арена светлая, лед очень хороший. Зрителей только бы побольше! Но ощущения пустоты не было, я сосредоточена на своей программе, не смотрю по сторонам, на окружающую обстановку. Это энергозатратно, поэтому стараюсь сконцентрироваться на себе. Под конец программы уже могу заметить, как зрители аплодируют, смотреть на зрителей... Смотрю на тех, кто есть. На тренеров смотрю всегда, как они реагируют, может уже хлопают. Это подбадривает», — приводит слова Акатьевой корреспондент «СЭ».

Отметим, что на чемпионат России 2022 в Санкт-Петербурге спортсменку не допустили из-за ограничений по возрасту на данных соревнованиях.