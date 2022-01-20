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Сегодня, 19:48

Акатьева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров

Екатерина Савостина
Корреспондент
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Софья Акатьева лидирует после короткой программы на первенстве России среди юниоров в Саранске.

В прокате она успешно приземлила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом и получила за выступление 78,84 балла.

Второе место занимает Софья Самоделкина, которая также прыгнула каскад тройной аксель + тройной тулуп (75,51). Замкнула тройку Аделия Петросян, исполнившая двойной аксель, тройной флип и тройной лутц+тройной тулуп (71.97).

Произвольные программы девушки представят 21 января.

Фигурное катание
Софья Акатьева
Софья Самоделкина
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