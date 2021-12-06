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«У Саши крен в сторону спорта». Американский тренер из России высказался о хореографии Трусовой

10:45
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Тренер из США Павел Фильченков, который работает с призером Олимпиады-2014 в командных соревнованиях Грейси Голд, высказался об артистических способностях и навыках хореографии у двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.

«Сашка — настоящий спортсмен. Хорошо это или плохо, другой вопрос, но у нее такой стиль. Частая дилемма о фигурном катании — спорт это или искусство. Обычно стараются балансировать между двумя этими критериями. Саша сразу делает огромный крен в сторону спорта. Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» писали будто под Трусову. И все же она прибавила в сторону катания и презентации себя на льду. Она понимает свои проблемы и работает над ними, последние два года я вижу хороший прогресс по второй оценке», — сказал Павел.

Отметим, что Фильченков родился в Нижнем Новгороде и ранее выступал за сборную России.

Полностью интервью Фильченкова можно прочитать по этой ссылке

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Рустам Имамов все материалы автора
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