Умер Александр Матвеев — хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию
10:59
Ушел из жизни хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев.
Как сообщает официальный сайт ФФККР, 76-летний специалист умер 3 декабря. Причины смерти не уточняются.
Матвеев длительное время тренировал пары в группе Тамары Москвиной: олимпийских чемпионов Елену Валову и Олега Васильева, Наталью Мишкутенок и Артура Дмитриева, который также выиграл золото Игр в паре с Оксаной Казаковой. Также он работал с Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе и с двукратными чемпионами Европы Юко Кавагути и Александром Смирновым
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5892-ushel-iz-zhizni-khoreograf-sbornoj-sssr-i-rossii-matveev-aleksandr-vasil-evich.html
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