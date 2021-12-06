Ушел из жизни хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев.

Как сообщает официальный сайт ФФККР, 76-летний специалист умер 3 декабря. Причины смерти не уточняются.

Матвеев длительное время тренировал пары в группе Тамары Москвиной: олимпийских чемпионов Елену Валову и Олега Васильева, Наталью Мишкутенок и Артура Дмитриева, который также выиграл золото Игр в паре с Оксаной Казаковой. Также он работал с Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе и с двукратными чемпионами Европы Юко Кавагути и Александром Смирновым