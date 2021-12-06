«Включил и смотрел до конца, как завороженный». Американский тренер из России оценил артистизм Валиевой

Тренер из США Павел Фильченков, который работает с призером Олимпиады-2014 в командных соревнованиях Грейси Голд, высказался об артистических способностях рекордсменки мира Камилы Валиевой.

«Для меня Камила — абсолютный пример сочетания артистизма и техники. Я смотрел ее произвольную в Сочи и получал большое удовольствие. Включил и от начала до конца, как завороженный, следил за ее движениями. Бывает, спортсмен катает программу, делает элементы, шаги, руками двигает. Прыгает неплохо, все чисто, но объективно скучно. Ждешь, когда эта программа поскорее закончится. В случае с Валиевой ты проживаешь программу вместе с ней. Та же Аня Щербакова — хорошая девочка, и программы у нее интересные. Но не всегда ей удаются хорошие по эмоциям прокаты. Иногда смотришь — и прямо вау, глаз не оторвать. А в другом случае приходится задуматься, нравится мне или нет. Возможно, это лично моя проблема. Аня пластичная, приятная, у нее отличные прыжки. И все же в сравнении с той же Валиевой я выбираю Камилу. Мне она нравится больше», — сказал Павел.

Отметим, что Фильченков родился в Нижнем Новгороде и ранее выступал за сборную России.

Полностью интервью Фильченкова можно прочитать по этой ссылке