Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Включил и смотрел до конца, как завороженный». Американский тренер из России оценил артистизм Валиевой

10:25
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Тренер из США Павел Фильченков, который работает с призером Олимпиады-2014 в командных соревнованиях Грейси Голд, высказался об артистических способностях рекордсменки мира Камилы Валиевой.

«Для меня Камила — абсолютный пример сочетания артистизма и техники. Я смотрел ее произвольную в Сочи и получал большое удовольствие. Включил и от начала до конца, как завороженный, следил за ее движениями. Бывает, спортсмен катает программу, делает элементы, шаги, руками двигает. Прыгает неплохо, все чисто, но объективно скучно. Ждешь, когда эта программа поскорее закончится. В случае с Валиевой ты проживаешь программу вместе с ней. Та же Аня Щербакова — хорошая девочка, и программы у нее интересные. Но не всегда ей удаются хорошие по эмоциям прокаты. Иногда смотришь — и прямо вау, глаз не оторвать. А в другом случае приходится задуматься, нравится мне или нет. Возможно, это лично моя проблема. Аня пластичная, приятная, у нее отличные прыжки. И все же в сравнении с той же Валиевой я выбираю Камилу. Мне она нравится больше», — сказал Павел.

Отметим, что Фильченков родился в Нижнем Новгороде и ранее выступал за сборную России.

Полностью интервью Фильченкова можно прочитать по этой ссылке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Рустам Имамов все материалы автора
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности
1